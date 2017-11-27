Fenerbahçe taraftarının Van Persie endişesi!
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkları ve performansıyla gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Van Persie'nin Kasımpaşa maçında sahaya çıkacak olma ihtimali sarı lacivertli taraftarları endişelendirdi.
Fenerbahçe’de dün Soldado’nun Antalyaspor karşısında 8. dakikada sakatlanması Janssen’in gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşmesinin ardından Van Persie’ye Kasımpaşa maçında oynama ihtimali doğdu. Van Persie’nin oynama ihtimali sonrası sosyal medyada taraftarların paylaşımları güldürdü.
İşte sarı lacivertli taraftarın tepkileri:
Son güncelleme: 11:04 | 27.11.2017