Emmanuel Adebayor’dan Marius Sumudica’ya yalanlama: ‘Böyle bir konuşma olmadı’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, Kayserispor maçında attığı golle ilgili açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir’in yıldızı Adebayor, Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Togolu golcü, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica’yı yalanlarken “Ben rakip takımın hocasına topun elime çarptığını dair bir şey söylemedim.” ifadelerini kullandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçtan sonra yaptığı açıklamada “Adebayor saatini kaybetti herhalde, koluna çarptı top. Gerçekten karakterli bir oyuncu, devre arasında koluna çarptığını bana söyledi” şeklinde konuşmuştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adebayor, “Bizim rakip takımın hocasıyla böyle bir konuşmamız olmadı. Oğlu beni çok seviyormuş ve maçtan sonra formamı vermemi rica etti. Aramızda sadece bununla ilgili bir konuşma oldu. Atılan golle ya da topun elime değip değmediğiyle ilgili bir konuşma olmadı” yorumunda bulundu.

Pozisyonu değerlendiren golcü futbolcu, “İnanın pozisyon çok hızlı gelişti. Şu an bile hala elime mi çarptı, göğsüme mi çarptı net emin değilim. Sonuçta hakemin verdiği bir karar var. Gol de vermeyebilirdi. Sonuçta gol, goldür” dedi.

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