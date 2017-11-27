Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Derbi biletleri ne kadar? Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş Galatasaray derbi maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Derbinin bilet fiyatları da açıklandı. Zirve yarışında dengeleri değiştirecek ezeli reakabette Galatasaray'dan iki önemli oyuncusundan mahrum olarak Beşiktaş karşısına çıkacak. Peki derbi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar?
20:4327 Kasım 2017
0
Derbi biletleri ne kadar? Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig 14. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlayacak. Derbinin ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacağını merak eden futbolseverler cevabı Google’da arıyor. Beşiktaş Galatasaray maçının bilet fiyatları belli olurken, biletler yarın satışa çıkacak. Beşiktaş 23 puanla lige 4. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunana Kartal evinde kazanarak puan farkını azaltma çabasında. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? İşte derbi biler fiyatları…

DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacakl Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 150, en yüksek bilet fiyatı ise 900 tl olarak belirlendi.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B – D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

27 Kasım 2017 Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray`dan sakat oyuncularla ilgili açıklama Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Biletler ne zaman satışa sunulacak?

– Galatasaray karşılaşması biletleri 28 Kasım Salı saat 15.00 itibariyle satışa sunulacaktır.

Kaç bilet satın alabilirim?

– Taraftarlarımız, Galatasaray karşılaşması için kendisi ile birlikte toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir. Derbi biletleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki haberi inceleyebilirsiniz.

27 Kasım 2017 Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacakl Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 150, en yüksek bilet fiyatı ise 900 tl olarak belirlendi. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’da oyanancak Beşiktaş Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU

İddaa Risk Yönetimi'nin belirlediği oranlara göre Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçta Beşiktaş'ın galibiyetine 1'e 1.75 oran verildi. Beraberlik oranı 3.20 olarak açıklanırken Galatasaray'ın galibiyet oranı 3.10 oldu. Vodafone Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Beşiktaş açık ara favori gösterildi.

İŞTE ORANLAR:

Beşiktaş: 1.75

Beraberlik: 3.20

Galatasaray: 3.10

Etiketler
beşiktaş bilet bilet fiyatları derbi galatasaray Hangi kanalda ne zaman saat kaçta süper lig
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER