Derbi biletleri ne kadar? Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig 14. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlayacak. Derbinin ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacağını merak eden futbolseverler cevabı Google’da arıyor. Beşiktaş Galatasaray maçının bilet fiyatları belli olurken, biletler yarın satışa çıkacak. Beşiktaş 23 puanla lige 4. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunana Kartal evinde kazanarak puan farkını azaltma çabasında. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? İşte derbi biler fiyatları…
DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacakl Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 150, en yüksek bilet fiyatı ise 900 tl olarak belirlendi.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
Bugünkü antrenman öncesinde Garry Rodrigues’in doğum günü kutlandı. pic.twitter.com/O39VWBXphC
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Kasım 2017
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B – D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
Biletler ne zaman satışa sunulacak?
– Galatasaray karşılaşması biletleri 28 Kasım Salı saat 15.00 itibariyle satışa sunulacaktır.
Kaç bilet satın alabilirim?
– Taraftarlarımız, Galatasaray karşılaşması için kendisi ile birlikte toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir. Derbi biletleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki haberi inceleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’da oyanancak Beşiktaş Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Beşiktaşımız, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak. Bilet satışlarına 28 Kasım Salı günü saat 15.00 itibariyle başlanacaktır.
https://t.co/3QdksHdgOI pic.twitter.com/yJrnVhlBjn
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 27 Kasım 2017
İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU
İddaa Risk Yönetimi'nin belirlediği oranlara göre Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçta Beşiktaş'ın galibiyetine 1'e 1.75 oran verildi. Beraberlik oranı 3.20 olarak açıklanırken Galatasaray'ın galibiyet oranı 3.10 oldu. Vodafone Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Beşiktaş açık ara favori gösterildi.
İŞTE ORANLAR:
Beşiktaş: 1.75
Beraberlik: 3.20
Galatasaray: 3.10