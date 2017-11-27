Derbi biletleri ne kadar? Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş Galatasaray derbi maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Derbinin bilet fiyatları da açıklandı. Zirve yarışında dengeleri değiştirecek ezeli reakabette Galatasaray'dan iki önemli oyuncusundan mahrum olarak Beşiktaş karşısına çıkacak. Peki derbi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar?