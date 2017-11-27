Cristiano Ronaldo’nun büstü bu kez başarılı oldu

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisine benzemediği için daha önce alay konusu olan büstünün yenisi yapıldı.

Dünyaca ünlü bir futbolcuysanız, adınıza sürekli yapılan heykellerden şikayet edemezsiniz. Daha önce size benzetilmememiş olsalar bile! Zira zamanı geldiğinde size benzeyen bir çalışma ortaya konabilir ve mirasınızı gelecek nesillere aktarabilirsiniz.

32 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun da daha önce iki heykeli yapılmış, ikisi de sosyal medyada alay konusu olmuştu. Bu olay yeni bir çalışmayla nihayet tersine döndü!

Jose Antonio Navarro Arteaga, Real Madrid’in kulüp müzesine koymak üzere Portekizli yıldızın bir büstünü yaptı.Ancak bu seferki eser Ronaldo’ya benzedi ve sosyal medyada takdir topaldı. Sevilla doğumlu olan Jose Antonio, El Mundo’ya yaptığı açıklamada heykeli nasıl yaptığını anlattı.

Cristiano Ronaldo’nun birçok fotoğrafını kullandığını dile getiren sanatçı “Duran topları kullanırkenki hazırlığını ve iç kuvvetini yansıtmak istedim.” dedi.

Ronaldo’nun 2014 yılında Brezilyalı heykeltıraş Ricardo Velosa tarafından bronz bir heykeli yapılmıştı. Büst, yıldız futbolcunun doğduğu yer olan Madeira Adaları’nın başkenti Funchal’a konulmuştu.

Fas’ta düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Real Madrid ile yaşadığı şampiyonluğun ardından ülkesinde düzenlenen törene katılan Ronaldo, hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını belirtmişti.

Ancak Portekizli’nin heykeli, Ronaldo’ya pek benzemeyince tepkiler beraberinde gelmişti. Ronaldo'nun adı, doğduğu Madeira Adası'ndaki havalimanına verilirken bir büstü daha yapıldı. Bu esere imzasını ise bu kez Emanuel Santos oldu.

Ronaldo’nun yoğunluğu nedeniyle kendisine modellik yapamadığının altını çizen Santos, yıldız futbolcunun fotoğrafına bakarak çalıştığının altını çizmişti.

Santos, “Yeryüzündeki herkesi memnun etmek imkansız. Hz. İsa bile bunu başaramadı.” ifadeleriyle o dönem açıklama yapmıştı. Santos, heykeli 15 günde yaptığını dile getirmiş ve bunun bir “zevk meselesi” olduğunu vurgulamıştı.

Santos daha sonra yine bir Real Madridli Gareth Bale’in de heykelini yapmıştı. Real Madrid ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yapılan heykel, sosyal medyada alay konusu olmuştu. 264 saatte hazırlanan Bale heykelinin değeri 25 bin sterlin iken ağırlığı ise 40 kilogram.

Sosyal medyada Ronaldo’nun kendisine benzemeyen büstü ile ilgili onlarca benzetme yapılmıştı.