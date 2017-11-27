Colin Kazım şampiyonuluğu Türk bayrağıyla kutladı

Brezilya futbol ligi Seri A'da şampiyon olan Corinthians takımının Türk futbolcu Colin Kazım, şampiyonluk kutlamalarında Tük bayrağıyla poz verdi.

Brezilya futbol ligi Seri A’da şampiyon olan Corinthians takımının Türk futbolcu Colin Kazım, şampiyonluk kutlamalarında Tük bayrağıyla poz verdi.

Seri A’da 35’inci hafta karşılaşmasında Fluminense ile oynanan maçı kazarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Corinthians takımı, evinde oynadığı Atletico Mineiro maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türk futbolcu Colin Kazım-Richards, şampiyonluğu çocuklarıyla birlikte büyük bir çoşkuyla kutlarken Türk bayrağı önünde poz verdi.

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