CANLI ANLATIM | Kayserispor – Medipol Başakşehir | İlk yarı sona erdi…
Spor Toto Süper Lig 13. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor'da...
Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde zirve takibini sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.
Kadir Has Stadyumu’nda oynanan maç öncesinde Başakşehir 26 puanla ikinci sırada yer alırken Kayserispor 22 puanla 5. sırada bulunuyor.
Hakem Alper Ulusoy’un yönettiği mücadele saat 20:00’de başladı. Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanan maçı dakika dakika ‘Skor’dan takip edebilirsiniz.
İLK 11’LER:
KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut Bulut
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 20:46 | 27.11.2017