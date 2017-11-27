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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 14.haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu.
16:2527 Kasım 2017
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı

İddaa Risk Yönetimi’nin belirlediği oranlara göre Spor Toto Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak maçta Beşiktaş’ın galibiyetine 1’e 1.75 oran verildi. Beraberlik oranı 3.20 olarak açıklanırken Galatasaray’ın galibiyet oranı 3.10 oldu. Vodafone Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Beşiktaş açık ara favori gösterildi.

İŞTE ORANLAR:

Beşiktaş: 1.75

Beraberlik: 3.20

Galatasaray: 3.10

27 Kasım 2017 Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacakl Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 150, en yüksek bilet fiyatı ise 900 tl olarak belirlendi. İlgili Haberi Oku

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beşiktaş galatasaray iddaa oran
Son güncelleme: 16:32 | 27.11.2017
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