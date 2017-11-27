Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 14.haftasında cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu.

İddaa Risk Yönetimi’nin belirlediği oranlara göre Spor Toto Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak maçta Beşiktaş’ın galibiyetine 1’e 1.75 oran verildi. Beraberlik oranı 3.20 olarak açıklanırken Galatasaray’ın galibiyet oranı 3.10 oldu. Vodafone Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Beşiktaş açık ara favori gösterildi.

İŞTE ORANLAR:

Beşiktaş: 1.75

Beraberlik: 3.20

Galatasaray: 3.10

Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacakl Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 150, en yüksek bilet fiyatı ise 900 tl olarak belirlendi. İlgili Haberi Oku