Antalyaspor Fenerbahçe 0-1 Maç özeti İzle Fenerbahçe yarışa dahil oldu!

Süper Lig 13. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 3 yıldır galip gelemediği Antalya deplasmanından 3 puanla döndü. Sarı lacivertli ekipte golü Guiliano'dan geldi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 23'e yükseltti. İşte Antalyaspor Fenerbahçe Maç özeti

Fenerbahçe aldığğı bu 3 puanla tekrar şampiyonluk yarışına dahil oldu. Fenerbahçe’ye kötü haber ise Soldado’nun sakatlanması oldu. Golcü oyuncunun durumu henüz netlik kazanmadı. Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Beşiktaş'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi.Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 4-1 mağlup eden sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 45. dakikasında Vincent Janssen ve Giuliano işbirliğinde gelişen pozisyonda Brezilyalı yıldız şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı maç sona erdi Antalyaspor 0 – 1 Fenerbahçe

87.DK: Vincent Janssen’in kısa pasıyla topla buluşan Josef De Souza ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

82.DK: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Samir Nasri ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu kaleci Volkan Demirel ön direkte iki hamlede kontrol ediyor.

79.DK: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla ilerleyen Giuliano kısa pasını sol kanatta koşu yapan Mathieu Valbuena’ya gönderiyor. Ceza sahası içine topla giren Mathieu Valbuena kaleye vuruşunu yapıyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

76.DK: Oyuna yeni giren Soldado sakatlanıyor ve yerini Valbuena’ya bırakıyor

74.DK: Orta alandan atılan uzun pasla sol kanatta topla buluşan Vincent Janssen ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

67.DK: Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Aatif Chahechouhe çıkıyor ve yerini Roberto Soldado’ya bırakıyor.

66.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen William Vainqueur ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kaleci Volkan Demirel iki hamlede kontrol ediyor.

57.DK: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen İsmail Köybaşı ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nabil Dirar kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Ferhat Kaplan’ın kontrolünde kalıyor.

54.DK: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sakıb Aytaç ceza sahası içine ortasını gönderiyor ancak bu top kaleci Volkan Demirel’in kontrolünde kalıyor.

49.DK: Sağ kanattan gelişen atakta Maicon Marques’in pasıyla topla buluşan Samuel Eto’o ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşuyor. Kaleciyle karşı karşıya kalan Samuel Eto’o vuruşunu yapıyor ancak bu top kale direğinin hemen yanından dışarı çıkıyor.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Antalyaspor 0 – 1 Fenerbahçe

44.DK: GOL! Fenerbahçe Guiliano’yla golü buluyor. 1 – 0. Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Vincent Janssen ceza sahası içine giren Giuliano’ya pasını gönderiyor. Topla buluşan Giuliano altıpasın sağ çaprazından kaleye şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

36.DK: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen İsmail Köybaşı ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Vincent Janssen kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top üstten dışarı çıkıyor.

34.DK: Sol kanattan gelişen atakta Samir Nasri’nin kısa pasıyla topla buluşan Samuel Eto’o ceza sahası içinde altıpasın hemen solundan kaleye şutunu çekiyor ancak zayıf giden bu topu kaleci Volkan Demirel kontrol ediyor.

31.DK: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ondrej Celustka ceza sahası içine yerden ortasını gönderiyor ancak bu topu ön direkte Martin Skrtel tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

27.DK: Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Vincent Janssen ceza sahası içi hafif sol çaprazdan kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top savunma oyuncularına da çarpıp kalecinin kontrolünde kalıyor.

20.DK: Her iki takımın oyuncularının yaptığı faullerle maç devam ediyor.

15.DK: Charles Fernando, Josef De Souza ile girdiği mücadele sonrasında hakeme yaptığı itirazları nedeniyle sarı kart ile cezalandırılıyor.

13.DK: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Samir Nasri ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademeye giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırıyor.

5.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Vincent Janssen kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kaleci Ferhat Kaplan’ın kontrolünde kalıyor.

4.DK: Sol kanattan gelişen atakta topla birlikte ilerleyen İsmail Köybaşı ceza sahası içindeki takım arkadaşı Vincent Janssen’e pasını gönderiyor. Ceza sahası içi penaltı noktasının hemen arkasında Vincent Janssen kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

1.DK: Maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Antalyaspor-Fenerbahçe maçını 23763 seyirci izliyor.