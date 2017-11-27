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Amatör maçta taraftarlar statta birbirlerine taşla saldırdı

Bartınspor, sahasında Türk Metal Kırıkkale Spor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısının son bölümlerinde taraftarlar taşlarla birbirine saldırdı. Bir seyirci yaralandı.
08:2027 Kasım 2017
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Amatör maçta taraftarlar statta birbirlerine taşla saldırdı

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta Bartınspor, Bartın Atatürk Stadı’nda Türk Metal Kırıkkalespor’u konuk etti.

İki takım taraftarları ilk yarı bitiminde taşlarla birbirlerine saldırdı. Taşların isabet ettiği bir seyirci ise sahaya gelen ambulansta tedavi edildi.

Müsabakanın ilk yarısında üç gol pozisyonunu değerlendiremeyen Bartınspor ilk yarının son saniyelerinde kalesinde gol gördü.

Müsabakanın ikinci yarısında Bartınspor tüm kanatları ile konuk takım Kırıkkalespor’un sahasına yerleşti. Bunu fırsata çeviren Kırıkkalespor ani kontrataklarla yakaladığı üç gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Maçta yaşanan gerginlikler nedeniyle jandarma ekipleri de statta görev aldı.

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Etiketler
Bartın Jandarma kavga maç polis
Son güncelleme: 08:24 | 27.11.2017
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