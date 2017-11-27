Ajax’ın 20 yaşındaki yeni yıldızı Frenkie de Jong!

Hollanda takımlarından Ajax'ta, efsane futbolcu Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert'ın Roda maçında yaptığı hat-trick konuşulurken maçın bir diğer yıldızı ise 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie De Jong oldu. Genç futbolcu aynı maçta 3 asistle yıldızlaşırken 'Yeni Sneijder' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

SKOR DIŞ HABERLER / Hollanda Eredivisie Ligi’nde Ajax forması giyen Patrick Kluivert’ın oğlu Justin Kluivert, Roda maçında hat-trick yaparken maçın gizli bir kahramanı daha vardı: Frenkie De Jong!

Ajax’ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie De Jong, yaptığı 3 asistle takımının 5-1’lik Roda galibiyetinde önemli bir rol oynarken mesafe tanımaksızın attığı isabetli paslarla yıldızlaştı.

Ajax altyapısında yetişen genç futbolcu, ilk kez geçtiğimiz sezon A takımda mücadele etme şansı bulmuş ancak sadece 5 maçta forma giyebilmişti.

Bu sezon ise ligde geride kalan 13 haftada 10 maçta forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu De Jong, asist sayısını 5’e yükseltti.

Orta sahada görev yapan De Jong için Hollanda basınında ‘Yeni Sneijder’ yorumları yapılıyor.

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Öte yandan Chelsea, Manchester City, Bayern Münih gibi takımların genç futbolcuyu takip ettiği öğrenilirken başarılı yıldız adayının Ajax ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.

Hollanda’nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert’ın 18 yaşındaki oğlu Justin ise bu sezon forma giydiği 9 maçta ilk gollerini Roda karşısında kaydetmeyi başardı.

İşte Frenkie De Jong’un Roda maçındaki performansından bir bölüm;