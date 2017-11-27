Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 14. haftasında oynanacakl Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı 150, en yüksek bilet fiyatı ise 900 tl olarak belirlendi.

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta dev maçın bilet fiyatları açıklandı. Bilet satışlarına 28 Kasım Salı günü saat 15.00 itibariyle başlanacak…

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Maçı Bilet Satışları Hakkında BilgilendirmeBeşiktaşımız, Süper Lig'in 14. Haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacaktır.

Bilet satışlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Biletimi nereden satın alabilirim?

– Biletinizi www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.*Vodafone Park Bilet Gişesi'nden satış yapılmayacaktır.

Biletler ne zaman satışa sunulacak?

– Galatasaray karşılaşması biletleri 28 Kasım Salı saat 15.00 itibariyle satışa sunulacaktır.

Kaç bilet satın alabilirim?

– Taraftarlarımız, Galatasaray karşılaşması için kendisi ile birlikte toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir.

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

– Vodafone Park'dan kombinesi olan taraflarımız, 2017 – 2018 futbol sezonu içersinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.

Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?– Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden ya da Akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendiririm?

– Kombineniz var ve Galatasaray karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze devir edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %60'ı (masrafların düşülmesinin ardından) para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.

Önemli Not: Kombine koltuğun kulübümüz tarafından satılabilmesi için BJK tarafından satışa sunulan aynı kategorideki koltukların tükenmesi gerekmektedir.

Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?

– Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.– Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 28 Kasım Saat 15.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.– Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.

Önemli Not: Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B – D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.