Türk taraftardan, Maria Sharapova’ya evlenme teklifi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Çağla Büyükakçay ile karşılaşan ünlü Rus tenisçi Sharapova'ya bir Türk hayranı tarafından evlenme teklifi edildi.

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde, milli sporcu Çağla Büyükakçay ile karşılaşan Maria Sharapova evlilik telifi aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maç sırasında tribünden maçı takip eden bir Türk taraftar, Rus tenisçi Sharapova’ya evlilik teklifi etti. Bütün salonun kahkaya boğulduğu o anlarda, Sharapova sempatik hareketlerle “Belki” diye yanıt verdi.

İŞTE O ANLAR:

Maria Sharapova’ya maç sırasında seyircilerden biri evlenme teklif etti. Sharapova teklife ‘belki’ diye karşılık verdi. #TEBTennisStars pic.twitter.com/TJ0xMUec6v — Spor Bangz (@SporBangz) 26 Kasım 2017

UNUTULMAZ STEFFİ GRAFA TEKLİFİ…

Zaman zaman tenisçilere yapılan evlilik teklifleri kortlara yansıyor. Bunun en unutulmaz örneklerinden biri de efsane alman raket Steffi Grafa gapılan evlilik teklifiydi.

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İstanbul’da yoğun ilgi ile karşılaşan Sharapova maçtan sonra twitter hesabından o anları paylaşarak, ‘Tabii ki nereye gideceğimi bilemiyorum’ yazdı.

İSTANBUL’DA SHARAPOVA RÜZGARI!

TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında oynanan maçta dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova, milli raket Çağla Büyükakçay’ı 2-0 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) iş birliğiyle düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Organizasyonda; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Işıl Alben, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül de yer aldı.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası, 5 Grand Slam, 36 tekler şampiyonluğu olan Rus sporcu Maria Sharapova ile dünya sıralamasında 160’ıncı sırada yer alan milli tenisçi Çağla Büyükakçay karşı karşıya geldi. Sharapova, ilk seti tie-break sonucunda 7-6, ikinci seti de 6-0 kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

MARIA SHARAPOVA: “ÇAĞLA’NIN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Maria Sharapova, ”Burada güzel bir ortam var. İstanbul hakkında harika şeyler söyleyebilirim. Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için mutluyum. Destekleri için tüm seyircilere teşekkür ediyorum. Çağla’ya karşı oynamak hem zor hem de keyifli. Çağla’nın performansının her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: “SHARAPOVA İLE KARŞILAŞMAK BİR ZEVKTİ”

Çağla Büyükakçay ise böyle bir etkinlikte yer aldığı için teşekkür etti. Büyükakçay, “Tenis ve benin adıma muhteşem bir gün yaşanıyor. Maria Sharapova’ya Türkiye’ye geldiği için teşekkür ederim. Sharapova ile karşılaşmak bir zevkti. TTF, TEB ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.