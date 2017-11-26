TFF 1. Lig | Ümraniyespor 2-0 Altınordu

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuğu Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Altınordu'yu ağırladı. Ümraniyespor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. 11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Uçar'ın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Metin tarafından taca uzaklaştırıldı.

22. dakikada sol kanattan korner vuruşunu kullanan İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı. 38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış'ın ceza sahasına yerden attığı pasta Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Metin kornere çeldi. 59. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Rangelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

65. dakikada kalesinden çıkan Berke'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Kısa düşen topu kontrol eden İbrahim Akdağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 2-0. 70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerim'in sert şutunda kaleci Metin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 78. dakikada savunmada Recep'in hatasında topu kapan Vasilogiannis'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. MAÇ SONUCU: Giresunspor 0-1 Ankaragücü | TFF 1. Lig 13. hafta TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Giresunspor'a konuk olan Ankaragücü, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve son haftalardaki yükselişini sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Metin, Appindangoye, Merthan, Mehmet Sedef, Oğuz, Bahadır (Bulut dk. 83 ?), İbrahim Akdağ (Cleyton dk. 67), Vasilogiannis, Timur, Rangelov (Serdar dk. 89), Drole

Altınordu: Berke, Uğur, Yusuf (Alican dk. 83), Recep, Mehmet Murat (Mirkan dk. 62), Barış, Oğulcan (Fatih dk. 78), Serkan, Erdoğan, Musa, Kerim

Goller: Rangelov (dk.59), İbrahim Akdağ (dk.65) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Merthan, İbrahim (Ümraniyespor), Oğulcan, Uğur, Kerim, Recep (Altınordu)