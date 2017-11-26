Survivor 2018’de kimler olacak? Survivor 2018 All Star kadrosunun belli olan isimleri…

Ekrana geldiği dönemlerde reytingleri alt üst eden Survivor'da yeni sezon yaklaşıyor. Survivor hayranları, Survivor All Star 2018'de kimlerin yarışacağını, ünlüler ve gönüllüler takımında kimlerin olacağını merak ediyor. İşte Survivor 2018'e dair şimdiden belli olan detaylar...

Survivor 2018 ne zaman başlıyor sorularının cevabı yavaş yavaş belli olurken, Survivor All Star 2018’in kadrosu da şekilleniyor. Survivor 2018 kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimler adım adım açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla Survivor 2018’in kadrosuna katılacak 3 isim daha belli oldu. İşte Survivor 2018’in ayrıntıları…

SURVİVOR ALL STAR’DA KİMLER OLACAK?

Survivor yarışması önceki yıllara nazaran daha farklı bir format ile ekranlara gelecek. Bu yıl önceki yıllarda başarı göstermiş yarışmacıların bir arada yarışacağı bir All Star grubu kuruluyor. Survivor’da yarışacağı belli olan yarışmacılar şu şekilde;

-Cumali Akgül

-Turabi Çamkıran

-Sema Aydemir

-Nagihan Karadere

-Merve Aydın

-Murat Ceylan

-Hilmi Cem İntepe

-Adem Kılıççı

-Hakan Hatipoğlu

NAGEHAN KARADERE HAKKINDA SORU İŞARETLERİ…

Acun Ilıcalı'nın 2018 Survivor Ünlüler kadrosuna dahil ettiği Nagihan Karadere'nin eski eşini bıçaklama davası geride bıraktığımız günlerde Karadere'nin aldığı 3 bin liralık para cezasıyla sonlandı. 8 Şubat'ta eşyaların toplanması konusunda tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen Karadere, 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Karadere'nin cezası ertelendi. Survivor 2018 kadrosunun yavaş yavaş şekillendiği şu günlerde gelen bu ceza kafaların karışmasına neden oldu. Aldatıldığı için böyle bir yola başvuran ve kocasını bıçaklamaya kadar giden bir şiddet eğiliminin içinde olan Nagihan Karadere'nin bu tarz adrenalini yüksek ve milyonlarca insan tarafından izlenen bir yarışmada olması ne kadar sağlıklı sorusu, yarışmanın takipçilerinin kafasını meşgul etmeye başladı. Pek çok sporcuyla birlikte yarışmada performans sergileyecek olan Karadere'nin her ne kadar cezası ertelenmiş olsa da bıçaklama eylemini gerçekleştirmiş olması yarışmada bulunmasının kötü bir örnek oluşturup oluşturmayacağı sorusunu akıllara düşürdü.