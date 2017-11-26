Suriyeli boksör Charr dünya şampiyonu

Yirmi yıl önce savaşta babasını kaybederek annesi ve kardeşiyle birlikte Almanya’ya iltica eden Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömerriat Charr, Rus rakibi Alexander Ustinov’u mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

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