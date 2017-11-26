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Suriyeli boksör Charr dünya şampiyonu

Yirmi yıl önce savaşta babasını kaybederek annesi ve kardeşiyle birlikte Almanya’ya iltica eden Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömerriat Charr, Rus rakibi Alexander Ustinov’u mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
12:0826 Kasım 2017
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Suriyeli boksör Charr dünya şampiyonu

Almanya’nın Oberhausen şehrindeki 12 bin 650 kişilik König Pilsener Arena’da oynanan müsabakada Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr ve Rus boksör Alexander Ustinov, WBA ağır sıklet unvan maçına çıktı. Charr, Alexander Ustinov’u yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Suriyeli boksör, sonunda kemeri alan isim oldu. 12 raunt sonunda puanlamaya gidilen mücadeleyi kazanan ve WBA unvanını kazanan Suriye asıllı Mahmud Manuel Charr, 3 hakemden 115-111, 116-111 ve 115-112 şeklinde puanlar aldı.

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33 yaşındaki boksörün Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Etiketler
Alexander Ustinov Mahmut Ömer Manuel Charr
Son güncelleme: 12:09 | 26.11.2017
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