Rıza Çalımbay: Galibiyet aldık diye hatalarımızı görmemezlikten gelemeyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Kolay bir galibiyet olmadı. Biçim açımızdan zor bir maç odu. Sivas takımı son haftalarda mükemmel bir istikrar yakalamış, özellikle kendi sahasında çok çok iyi oynayan bir takım. Bugün de çok iyi oynadılar. Biz de iyi mücadele ettik. Tabi ki hatalarımız vardı ama iyi şeylerimiz de vardı.

‘OYNADIĞIMIZ OYUNUN ÜZERİNE ÇIKMALIYIZ’

Hiç bir zaman oyundan kopmadık. Bunun neticesinde de hakikaten iyi bir galibiyet aldık. Konumumuz itibariyle baktığınızda mutlaka bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bir tek bu maç değil, bundan sonra oynayacağımız 4 tane maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama şu oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çıkmamız gerekiyor, mutlaka bireysel olarak da iyi şeyler yapmalıyız. Bunların hepsinin farkındayız. Galibiyet aldık diye kendi hatalarımızı görmemezlikten gelmemiz mümkün değil.

‘BELKİ TAKVİYE BELKİ ÇALIŞARAK’

Bunların hepsini şu anda düzeltme şansımız yok. Önümüzde 4 lig 3 de kupa maçımız var. Bunları da iyi bir şekilde bitirdikten sonra da devre arasını her türlü iyi bir şekilde daha iyi bir duruma getireceğiz. Her türlü iyi bir şekilde de değerlendireceğiz. Belki takviye veyahut da belki çalışarak bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir duruma geleceğimize de inanıyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Geçen maç gibi son dakikalarda yine oyundan kopmadık, golümüzü bulduk. Bugün de aynı şekilde iyi bir galibiyet aldık. Teşekkür ediyorum bütün oyuncularıma. İnşallah bundan sonrasına bakacağız artık” diye konuştu.