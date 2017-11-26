Rıdvan Dilmen: Soldado’nun kayınvalidesi yoğun bakımdaymış

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ilk yarısı 1-0 sarı lacivertli takımın üstünlüğü ile biten Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen NTV Spor’da Fenerbahçe’nin Giuliano’nun golüyle ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Antalyaspor karşılaşması için çarpıcı yorumlarda bulundu.

İŞTE DİLMEN’İN DEĞERLENDİRMELERİ:

44 dakika boyunca, hemen hemen tamamını kaybetti topların Giuliano. Direk dibine bıraktı, iyi oyuncu.Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Janssen. Mükemmel bir santrafor oyunu oynuyor. Ben Soldado oynar diye düşünüyordum. Kayınvalidesi de yoğun bakımdaymış, gitmek istemiş herhalde, maçtan sonra izin verecekler…

‘3 TRANSFERLE ŞAMPİYONLUĞA OYNAR’

Çok yüksek gol pozisyonu yaratabilecek bir takım değil Fenerbahçe. Fizik olarak iyice, yukarıya doğru çıkmış durumda. Giuliano’nun daha fazla topla buluşması lazım, Türkiye’nin en çabuk kart görebilecek oyuncusu Charles’in sarı kartı var, onu attırabilir. Fenerbahçe ligin ilk yarısını 3-4 puan farkla geride bitirirse ki, öyle görünüyor. Devre arasında yapılacak 3 transferle şampiyonluğa oynar.

‘OYUN DÜŞÜNCE KALİTE DÜŞÜYOR’

Mete Kalkavan iyi maç yönetiyor ama, oyun çok yavaşlıyor. Murat’a kart gösterecek, uyaracak falan, o süre 1,5 dakika sürüyor. Oyun durunca da kalite düşüyor.

‘ŞENOL GÜNEŞ’E ATEŞ ETSENİZ OYNATMAZ’

Şenol hocaya ateş etseniz, Josef – Mehmet Topal ikisilini oynatmaz. Aykut hocanın kafasına silah dayasanız da, vazgeçmeyeceğim diyor.

Maçın devamında, Antalya ağırlıklı bir maç bekliyorum. Fenerbahçe’nin daha hızlı kontra atak yapması lazım. Topal – Josef ile bunu yapabilir mi, bilmiyorum.