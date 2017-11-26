Pep Guardiola’nın derdi Şenol Güneş ile aynı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, forvet hattında yedek kalan oyuncuların mutsuz olduğunu ve bunun ileride problem yaratabileceğini söyledi. Beşiktaş'ta da Teknik Direktör Şenol Güneş, aynı sıkıntı ile karşı karşıya...

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de yoluna yenilgisiz devam eden Manchester City’de her şey yolunda gibi görünse de, Menajer Pep Guardiola, takımda yaşanabilecek bir sıkıntıyı çözmenin yollarını arıyor. Hücum hattında tek forvet oynatmayı tercih eden Guardiola, Agüero ve Gabriel Jesus arasından tercih yapıyor. İki oyuncunun da oynamak istediğini ve yedek oturmaktan mutsuz olduğunu söyleyen Guardiola’nın sıkıntısı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Cenk Tosun-Alvaro Negredo ikilisi ile yaşadığı soruna benzerlik gösteriyor.

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Geçtiğimiz sezon yaşadığı alışma evresinden sonra Premier Lig’e damga vuran Manchester City’ye oynattığı futbol ile alkış alan Guardiola, Agüero ve Jesus’u mutlu etmenin yollarını arıyor. 40 golle ligin en golcü takımı olma özelliğine sahip olan Manchester City’de taktiğinden ödün vermeyen Guardiola, tek santraforlu sistemde iki yıldıza birden yer bulamıyor. Konu hakkında açıklama yapan Guardiola “Her ikisini de hücum hattında değerlendirebilirim ancak ben tek santrafor ve iki kanat oyuncusu ile oynamayı tercih ediyorum. Bu sistemi değiştirmem mümkün değil. Bu nedenle Agüero ve Jesus’dan birini tercih etmek zorundayım. Oynamayan oyuncum doğal olarak mutsuz oluyor. Ancak bu ilk 11’de maça başlamayan tüm futbolcularım için geçerli…” dedi.

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Benzer bir problemi yaşayan Şenol Güneş de hücum hattının ortasında Cenk Tosun ve Negredo arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Muhteşem bir sezon geçiren ve attığı gollerle takımını sırtlayan Cenk Tosun’u kesemeyen Şenol Güneş, Negredo’yu da kaybetmeden bu tatlı sıkıntıdan kurtulmanın çarelerini arıyor.

Manchester City’de Agüero çıktığı 13 maçta 10 gole, Gabriel Jesus ise 18 maçta 10 gole imza attı. Beşiktaş’ta Cenk Tosun 18 maçta 10 gol atarken, Negredo’nun sadece 1 golü bulunuyor.