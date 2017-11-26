Messi’nin golü güme gitti!

Barcelona'nın deplasmanda Valencia ile karşılaştığı maçta Lionel Messi'nin çizgiyi geçen şutu gol olarak değerlendirilmedi.

İspanya La Liga’da oynanan Valencia-Barcelona maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu… Karşılaşmanın 30.dakikasında Lionel Messi’nin şutunda top Valencia kalecisi Neto’nun bacaklarının arasından kaçtı ve kale çizgisini geçti.

Yaşanan pozisyonun ardından Barcelonalı oyuncular gol sevinci yaşayıp Messi’ye koştular ancak topun çizgiyi net olarak geçtiğinin görülmesine rağmen gol kararı çıkmadı. Yaşanan tartışmalar sırasında Valencia kontratakla tehlikeli gelince Barcelonalı oyuncular hakeme isyan etti.

Messi’nin vuruşunda Neto’nun kontrol edemediği, çizgiyi geçen top büyük tartışma yarattı. Messi devre arasında hakemlerle uzun uzun pozisyonu tartıştı.

La Liga’da video hakem veya gol çizgisi teknolojisi kullanılmıyor.