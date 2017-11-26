Martin Skrtel: Antalyaspor’un bunu yapacağını biliyorduk

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel, Antalyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Martin Skrtel, karşılaşmayı değerlendirirken, “Maçın ikinci yarısına önde başladık. Antalyaspor’un gol bulabilmek için her şeyi yapacağını biliyorduk. Geriye çekilmemiz normaldi ve kontrataklarla gol aradık. Kazanmayı hak ettik. Kazandığımız için mutluyuz.” dedi.

Yeniden takıma girmesiyle ilgili açıklama yapan Skrtel “Dişim çekildi ve daha sonra bir sorun ortaya çıktı. 4-5 gün iyi geçmedi ama artık bu sorun geride kaldı. Formaya giymeye hazırım. Şans bulursam, elimden gelen her şeyi takım için yapacağım” diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İlgili Haberi Oku