Manchester City ve Pep Guardiola, Premier League’e damga vuruyor!

Premier League'de sezona Pep Guardiola ve Manchester City damga vuruyor. 12 maçta 40 gole imza atan Manchester'ın mavileri, 11 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna devam ederken gol ve puan rekoruna şimdiden göz kırpıyor.

METİN AKTAŞOĞLU / maktasoglu@sozcu.com.tr İngiltere Premier League’de sezona Manchester City damga vuruyor. Dominant futbolu ile Barcelona günlerini hatırlatan Menajer Pep Guardiola, Ada’daki zorlu ilk sezonunun ardından işleri yoluna koydu, ligi çözdü ve planıyla takımını şimdiden şampiyonluğun tartışmasız favorisi haline getirdi.

Bu sezon ligde 12 maçta 40 gol kaydederek maç başına 3.3 gol gibi Premier League için inanılmaz bir oran yakalayan Guardiola’nın öğrencileri 2009-2010 sezonunda 38 maçta 103 gol kaydeden ve Premier League tarihinde bir sezonda en çok gol atan takım olan Chelsea’nin tahtına göz dikmiş durumda. O sezon Carlo Ancelotti’nin çalıştırdığı Chelsea, maç başına 2.7 gol atarken 86 puan toplamış ve Manchester United’ın yalnızca bir puan önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Manchester City’nin de ezeli rakibi Manchester United ile şampiyonluk yarışında olması beklenirken Guardiola’nın öğrencileri 12 maç sonunda 5 puan farkla United’ın önünde lider. 11 galibiyet 1 beraberliği bulunan City’nin, 2004-2005 sezonunda Jose Mourinho’nun Chelsea ile elde ettiği 95 puanlık rekorunu kırıp kıramayacağı da merak konusu.

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TRANSFERLER ERKEN BİTTİ

Geçen sezon son transferine 25 Ağustos’ta imza attıran ve dört önemli transferini ağustos ayında bitirmek zorunda kalan Maviler, bu sezon ise transferlerini 24 Temmuz’da noktaladı. Rakiplerine nazaran bu sezon kadrosunu erken kuran City elindeki bu avantajı iyi değerlendirdi.

Vuruş kalitesi açısından Manuel Neuer’le yarışır bir seviyede olan kaleci Ederson’u renklerine bağlayarak kilit bir hamle yapan City, genç file bekçisinin de katkısıyla olağanüstü bir pas takımına dönüştü. En yakın takipçisi Liverpool’dan (toplam 7453 pas) toplamda 1255 fazla pas yapan şimdiden toplamda 8708 pasla beklendiği şekilde zirvede yer alan City’de Fernandinho 1037, David Silva ise 992 pasla ligde ilk iki sırada yer alıyor.

Fikir vermesi açısından Süper Lig’e bakarsak ligin en çok başarılı pas yapan takımı Galatasaray, 13 maçta 5590 başarılı pas yapmış. Bu sayıyla bir maç fazlasına rağmen Galatasaray’ı Premier League takımları arasına yerleştirince sarı-kırmızılılar, 5540 başarılı pas kaydeden Bournemouth’un üzerinde 9. sırada yer alabiliyor.

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OASIS ETKİSİ

Gol ve asist sayılarında da Manchester City’nin lige damga vurduğunu görüyoruz. Gol Krallığı yarışında ilk 10’da dört City oyuncusu (Sergio Agüero 8, Gabriel Jesus 8, Raheem Sterling 7 ve Leroy Sane 6) yer alıyor. Asist Krallığı’nda da ilk üç sıra Guardiola’nın öğrencileri tarafından (David Silva 8, Kevin de Bruyne 6, Leroy Sane 6) ele geçirilmiş durumda. Hücum aksiyonlarında rakamlarda çok dikkat çekmese de Kevin De Bruyne kilit rol oynuyor. Geçen sezon 18 asistle Asist Kralı olan Belçikalı, Guardiola’nın olmazsa olmazı.

Manchester çıkışlı ünlü rock ve Britpop grubu Oasis’in kurucuları olan Noel Gallagher ve Liam Gallagher’ın Macnhester City taraftarı olmaları sebebiyle Guardiola’nın maç öncesi soyunma odasında Oasis şarkıları çaldırdığı da ortaya çıktı. Bunun takım oyununa nasıl bir katkı sağladığı bilinmez ancak Guardiola’nın ligi tanıyarak geçirdiği ‘çaylak’ yılının ardından Premier League’e damga vurduğu ve pek çok şeyi doğru yaptığı kesin!