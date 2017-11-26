MAÇ SONUCU: Ukrayna 60-67 Türkiye | 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, deplasmandan 67-60'lık galibiyetle dönerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna’yı 67-60 mağlup ederek 2’nci maçında 2’nci galibiyetine uzandı.

Kiev Spor Sarayı’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan milliler, ilk periyodu 16-12 önde geçti. 2’nci periyotta hücum performansı düşen ay-yıldızlılar, 16-11’lik çeyrek skoruyla ilk yarıyı 28-27 geride tamamladı.

3’üncü periyot, iki takımın da karşılıklı sayılarıyla geçilirken, final periyoduna ev sahibi Ukrayna’nın 1 sayılık üstünlüğü ile girildi: 43-42. Mücadelenin son periyodunda baskısını artıran ve vites yükselten milliler; Barış Ermiş, Tolga Geçim ve Sertaç Şanlı’nın etkili oyunuyla sahadan 67-60 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Ukraynalı Sergiy Gladyr oldu. Türkiye’nin en skorer oyuncusu 15 sayıyla Tolga Geçim olurken; Sertaç Şanlı 14, Barış Ermiş ise 10 sayı 8 asistle oynadı.

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