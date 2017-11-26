MAÇ SONUCU: Udinese 0-1 Napoli | İtalya Serie A 14. hafta

İtalya Serie A 14. hafta karşılaşmasında Udinese'ye konuk olan Napoli, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve zirveyi kaptırmadı.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 14. hafta mücadelesinde Udinese’ye konuk olan Napoli, 1-0 kazanarak liderlik koltuğunu elinde tutmaya devam etti.

Maçın 33. dakikasında penaltı vuruşu kazanan Napoli’de, Jorginho topun başına geçti. Kaleciden dönen vuruşu tamamlayan Brezilyalı futbolcu Napoli’yi 1-0 öne geçiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı ve puanını 38 yaptı. Udinese ise 12 puanda kaldı.

Napoli gelecek hafta sahasında Juventus’u konuk ederken Udinese deplasmanda Crotone ile karşı karşıya gelecek.

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