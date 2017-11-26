MAÇ SONUCU: Huddersfield Town 1-2 Manchester City | İngiltere Premier Lig 13. hafta

İngiltere Premier Lig 13. hafta karşılaşmasında Huddersfield Town'a konuk olan Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı bildi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Huddersfield Town ile karşılaşan lider Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçı son anlarda bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı.

Ligde açık ara liderliğini sürdüren Manchester City, Huddersfield Town deplasmanının 45. dakikasında Nicolas Otamendi’nin kendi kalesine attığı golle devreyi 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıya golle başlayan Manchester City, 47. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ile skoru 1-1’e getirdi. Maçın 84. dakikasında ise Raheem Sterling’in golü durumu 2-1’e getirdi ve Manchester City sahadan bu skorla galip ayrılan taraf oldu.

Manchester City bu sonuçla puanını 37 yaparken Huddersfield Town 15 puanda kaldı. Manchester ekibi gelecek hafta sahasında Southampton’ı ağırlarken Huddersfield Town deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

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