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MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 1-1 Çaykur Rizespor

TFF 1. Lig'in 13.haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
17:4526 Kasım 2017
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MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 1-1 Çaykur Rizespor

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Engin Erdem (xx), Habip Tiryaki (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xx), Aykut (xx), Semih Güler (xx), Kaan (xxx), Ofoedu (xx), Hürriyet (xx), Uğur İnceman(xx) (Dk.68 Semih Şentürk xx), Hasan Hüseyin Acar (xx) (Dk.82 Hasan Ayaroğlu), Erkan Zengin (xx), Bruno (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Orhan (xxx), Saadane (xxx), Ümit (xxx), Mehmet (xxx), Petrucci (xx), Özgür (xxx), Robin (xxx), Recep (xxx), Samudio (xx) (Dk.83 Oğulcan), Süleyman (xxx) (Dk.72 Kweuke xx)

GOLLER: Dk.87 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), Dk.56 Süleyman (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Hürriyet, Ofoedu, Hasan Ayaroğlu, Semih Güler (Eskişehirspor), Samudio, Saadane, Recep (Çaykur Rizespor)

26 Kasım 2017 Eskişehirspor`dan sıradışı protesto TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde ev sahibi Eskişehir'in oyuncuları başlama vuruşundan sonra kendi sahalarında bir dakika boyunca kümelenerek ve taraftarların alkışlarına karşılık vererek protestoda bulundu. İlgili Haberi Oku

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI VE GOLLERİ:13’üncü dakikada Recep’in pasında Mehmet sol çaprazdan sert vurdu, top kaleci Kayacan’da kaldı.

41’inci dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan’ın vuruşunda top üst direkten geri döndü, dönen topa Petrucci dokundu, top yandan auta gitti.

56’ncı dakikada Petrucci’nin ortasında Süleyman düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

60’ıncı dakikada Bruno’nun pasında ceza alanında topla buluşan Ofoedu sert sert vurdu, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

87’nci dakikada Semih Şentürk’ün pasında Hasan Ayaroğlu takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

Etiketler
Çaykur Rizespor eskişehirspor tff 1.lig
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