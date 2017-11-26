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MAÇ SONUCU: Burnley 0-1 Arsenal | İngiltere Premier Lig 13. hafta

İngiltere Premier Lig 13. hafta karşılaşmasında Burnley'e konuk olan Arsenal, son dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip geldi ve yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı.
19:0526 Kasım 2017
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MAÇ SONUCU: Burnley 0-1 Arsenal | İngiltere Premier Lig 13. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Burnley ile karşılaşan Arsenal, son dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 galip geldi.

Ligde oynadığı son 5 maçın üçünü kazanan Arsenal, sezonun flaş ekiplerinden Burnley karşısında ilk yarıyı golsüz beraberlikle geçti.

Yakaladığı net fırsatları harcayan Londra temsilcisi, son dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Alexis Sanchez’in gole çevirmesiyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Arsenal bu sonuçla puanını 25 yaparken Burnley 22 puanda kaldı. Arsenal gelecek hafta sahasında Manchester United’ı ağırlarken Burnley deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.

26 Kasım 2017 Demir Grup Sivasspor 1-2 Trabzonspor Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini maçın son bölümünde bulduğu golle 2-1 yenerek ligdeki deplasman galibiyeti hasretine son verdi. İlgili Haberi Oku

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