MAÇ SONUCU: Burnley 0-1 Arsenal | İngiltere Premier Lig 13. hafta
İngiltere Premier Lig 13. hafta karşılaşmasında Burnley'e konuk olan Arsenal, son dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip geldi ve yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı.
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Burnley ile karşılaşan Arsenal, son dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 galip geldi.
Ligde oynadığı son 5 maçın üçünü kazanan Arsenal, sezonun flaş ekiplerinden Burnley karşısında ilk yarıyı golsüz beraberlikle geçti.
Yakaladığı net fırsatları harcayan Londra temsilcisi, son dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Alexis Sanchez’in gole çevirmesiyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Arsenal bu sonuçla puanını 25 yaparken Burnley 22 puanda kaldı. Arsenal gelecek hafta sahasında Manchester United’ı ağırlarken Burnley deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.