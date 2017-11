Lionel Messi’den Arda Turan yorumu

Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibinde kadroya girmekte zorlanan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanya La Lig’da lider durumda bulunan Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımda kadroya girmekte zorlanan Milli futbolcumuz Arda Turan hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lionel Messi, Arda Turan’ın yeniden özgüven kazanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Arda Turan’dan övgüyle bahseden Lionel Messi, şu ifadeleri kullandı:

“Arda Turan kalitesi çok yüksek olağanüstü bir oyuncu… Ülkesinde çok eleştirildiğini biliyorum. Ne yazık ki hem milli takımında hem de Barcelona’da şanssız bir dönem geçirdi. Arda Turan Atletico Madrid’den buraya geldi. Orada farklı bir pozisyonda oynuyordu. Üstelik her hafta ilk 11’de maça başlıyordu. Burada ise daha farklı bir mevkide kendisini göstermek zorunda… Elbette her hafta en iyisini yapmak kolay değil… Tekrar oynamaya başladığında ve kendisine olan güveni yerine geldiğinde her şey Arda Turan için daha iyi olacak. Bizim için önemli bir futbolcu… Yeniden kendisini bulduğunda bize çok faydası olacaktır.”