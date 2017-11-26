Josef de Souza: Çıkan haberler uydurma ve yalan

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Josef de Souza Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE DE SOUZA’NIN AÇIKLAMALARI:

“Takımı tebrik ederim, gerçekten savaşarak bu maçı kazandık. Zor bir maçtı ve daha önce bu statta kazanamamıştık, ilk kez kazandık. Mentalitemizi değişitirdik ve kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Umarım Fenerbahçe aynı ruhla yoluna devam eder çünkü şampiyonluk hayali kurmanın yolu bu.

Mehmet Topal ile birlikte oynaması sorulan Josef de Souza, ‘Topal ile defansif olarak daha iyiyiz. Fazla gol yedik ve Topal’ın oyuna girmesi gerekiyordu. Bu Ozan’ın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ozan’ın özellikle ofansif anlamda takıma çok fazla katkısı oluyor. Mehmet Topal’ın da oynamaya başlamasıyla defansif anlamda daha güçlü olduk.’ diye konuştu.

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West Bromwich Albion’a gitmek istediği yönündeki haberlere yanıt veren Josef de Souza “Kesinlikle çıkan haberler uydurma ve yalan. Fenerbahçe’de kalmak istiyorum. Futbol oynamaktan mutluluk duyduğum bir kulüpteyim. Sezon başında da transfer durumu oldu ama ben burada kalmak istedim. Sözleşmemi uzatmak ve Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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