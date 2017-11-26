İsmail Köybaşı: “Gol yemememiz çok sevindirici”

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu İsmail Köybaşı, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından "Gol yemememiz sevindirici" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu İsmail Köybaşı, Antalyaspor maçına özellikle mental olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi ve gol yememelerinin sevindirici olduğunun altını çizdi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan İsmail, “Oynadığımız maçtan ziyade psikolojik anlamda bize çok etkisi olacak bir maça çıktığımızın farkındaydık. Tüm hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Özellikle mental olarak çok iyi hazırlandık. Özellikle psikolojik anlamda vereceğimiz mücadele çok önemli. Maçın her dakikası, her anı bizler için çok önemli.” dedi. Josef de Souza: Çıkan haberler uydurma ve yalan Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Maçı gol yemeden tamamlamalarının sevindirici olduğunu belirten Köybaşı, “Hocamızın da bize aşılamak istediği en önemli şeylerden birisi bu. Sürekli tekrar tekrar… ve yapmaktan bıkmamak. Biz bunu yavaş yavaş oturttuk bunu. Gol yemememiz çok sevindirici. Antalyaspor'un biz gol attıktan sonra üzerimize gelmesi normal, önde kaliteli futbolcuları var. Dolaysıyla biz bunlara önlem aldık. Defansif olarak iyi durduk. Önemli olan bunu devam ettirip ileriki haftalarda da bunu sürdürmek ve buna inanmak” değerlendirmesini yaptı.

Son dakikalarda yenen gollerle ilgili de konuşan İsmail, “Keşkelerden ziyade iyikilere bakmak lazım. Geçmişi geri getiremeyeceğimize göre aldığımız dersler her zaman bize artı olarak yansıyacaktır ve ileriki dönemlerde daha iyi anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

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