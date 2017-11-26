Göçek belirledi!

Alanyaspor, ortaya koydukları performansla takımlarını sırtlayıp götüren Vagner Love ve Fernandes gibi iki önemli futbolcusunun eksikliğine rağmen Galatasaray karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Eğer sahada güçlü bir hakem olsaydı maç daha farklı bir sonuçla bitebilirdi.

Geçen haftaki ağır Başakşehir yenilgisini unutmak isteyen Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleyi abluka altına aldı. Golün geleceği belliydi ve beklenen gol Yasin'le geldi. Ancak ikinci yarıda sarı-kırmızılıların futbolu tam tersine döndü. İlk yarıdaki oyundan eser yoktu. Eğer sen bu kadar önemli oyuncularından yoksun bir rakip karşısında bile bu kadar aciz durumlara düşüyorsan şampiyonluk yolunda işin çok zor. Rakibin ataklarıyla bunalttığı anlarda yakalanan kontrataklarda net pozisyonlar bulunsa ve bunlardan biri golle sonuçlansa da sarı-kırmızılılar dün oyun anlamında çok kötüydü. Bunun altını çizmekte fayda var. Hatlar arasındaki kopukluk dikkat çekici. Takım boyu uzayınca rakip de çok rahat şekilde üstünüze geliyor.

Sezon başından beri kolay maçları rahat geçen Galatasaray, bu kez çok zorlandı. Halbuki geçen hafta alınan ağır yenilgiye rağmen Galatasaray taraftarı desteğini sonuna kadar gösterdi, tribünleri doldurup müthiş bir destek verdi. Evet Galatasaray maçı kazandı ancak bunda hakemin etkisi de büyüktü. Ev sahibi ekibin maçı 1-0 önde götürdüğü sırada Serdar Aziz'in rakibine yaptığı net penaltıyı Hakem Hüseyin Göçek vermedi. Hakem penaltıyı verse sarı kartı da göstermesi gerekirdi. Bu karar maçın kader anıydı. Ayrıca Ndiaye'nin net bir sarı kartını daha atladı. Bunu vermiş olsaydı haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisinde Senegalli futbolcu forma giyemeyecekti. Dolayısıyla bu karar derbi spekülasyonlarını şimdiden başlattı!