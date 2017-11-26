Galatasaray’da Sofiane Feghouli hasreti bitiyor!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, cezasını noktaladı. Trabzonspor maçında Olcay Şahan'a yaptığı hareket sonrası 3 maç ceza alan Cezayirli, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Galatasaray’ın Cezayirli yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli cezasının ardından sahalara dönüyor. Sarı-kırmızılıların konuğu Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçla cezasını tamamlayan Feghouli, gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Yaz transfer döneminin son bölümünde takıma dahil olan ancak sakatlığı nedeniyle sezonun açılış haftalarında forma giyemeyen Feghouli, Süper Lig’de 7 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti. Aslan’ın deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Trabzonspor maçında, Olcay Şahan’la yaşadığı tartışmada yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza alan yıldız isim, zorlu derbide Igor Tudor’un görev vermesi halinde forma hasretini dindirecek.

Galatasaray’da Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Fernando da cezasını tamamladı. Brezilyalı yıldız da Beşiktaş deplasmanında forma giyebilecek. Tudor maç sonu patladı! `6 puan öndeyiz sıfır saygı` Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor kendisi ve takımı için yapılan eleştirilere çok sert tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku