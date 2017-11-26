Galatasaray’da derbi öncesi dört sakat

Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile deplasmanda çok önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray'da dört futbolcunun sakatlandığı açıklandı.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile derbi maçta karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da, sakatlıkları bulunan Jason Denayer, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Serdar Aziz'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenman esnasında girdiği bir ikili mücadele sonrası kalçada ve kasıkta gerilme hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almayan Jason Denayer'in tedavisine devam edildi.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek maç kadrosundan çıkarılan ve bugünü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci'nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacak.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici'nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından netleşecek.Aynı karşılaşmada yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz'in tedavi planı, yarın yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından oluşturulacak.”