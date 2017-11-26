Galatasaray Alanyaspor maç özeti: Lider 3 puanı 2 golle kaptı! İşte GS Alanya özeti…

Galatasaray Alanyaspor özeti dün akşamı maçı kaçıranlar ve Galatasaray Alanyaspor gollerini ve pozisyonlarını tekrar izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray'ın 3 puanı Yasin ve Gomis'in golleriyle kaptığı maçın özeti...

Galatasaray Alanyaspor maçı dün akşam Galatasaray’ın liderliğini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyordu. Galatasaray Alanyaspor maçı özetini haberimizin devamında linki bulabilirsiniz. Galatasaray’ın evinde Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta iyi bir performans ortaya koyan Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONRASI RODRİGUES’DEN AÇIKLAMALAR

Garry Rodrigues, Alanyaspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söylerken, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında konuştu. ”Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Bugün iyi oynayan, kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Tüm takımı tebrik ediyorum. Takımın yaratıcılığı iyiydi. O pozisyonlara yaratıcı olduğunuzda giriyorsunuz. Bugün 2 gol attık, 3 puan için yeterliydi. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Güzel bir maç bizi bekliyor.

GALATASARAY ALANYA MAÇ DETAYLARI

Bu sonucun ardından puanını 29'a çıkaran Cimbom, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderlik koltuğunu kaybetmedi.Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna giren Yasin Öztekin 33.dakikada attığı golle bir çok net fırsattan yararlanamayan takımını öne geçirdi.Gomis'in kaleciden dönen şutunu iyi takip eden Yasin Öztekin Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı son 3 maçta ikinci golünü atarak perdeyi açtı. Maçın son dakikalarına kadar sayısız fırsatı harcayan Galatasaray'da 88'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yasin, Gomis'e güzel bir asist yaptı. 13.haftada 13.golünü atan Gomis maçta son sözü söyleyen isim oldu.