Fransa’nın konuştuğu gurbetçi futbolcu Umut Bozok gönlündeki Türk takımını açıkladı

Sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken gurbetçi futbolcu Umut Bozok, gönlünde yatan aslanı açıkladı. Fransa 2. Ligi'nde Nimes formasıyla 15 maçta 13 gol atan Umut Bozok, Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

Fransa 2. Ligi'nde Nimes forması giyen, Türkiye U21 Milli Takımı'nın forveti Umut Bozok, bir sezon içinde 3. kez hat-trick yaptı. 2017-2018 sezonu öncesi 150 bin Euro'ya Ulusal Lig ekibi Consolat Marsilya'dan Nimes'e transfer olan genç oyuncu, Brest ve Quevilly maçlarından sonra Bourg en Bresse önünde de 3 gol attı. Fransa’da sergilediği performans ile dikkat çeken ve 15 maçta 13 gole ulaşan Umut, Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Genç golcü Umut Bozok`tan bir sezon içinde 3`üncü hat-trick Fransa 2'nci Lig'de Nimes forması giyen Türkiye U-21 Milli Takımı'nın golcüsü Umut Bozok, bir sezon içinde 3'üncü kez hat-trick yaptı. İlgili Haberi Oku

Fransa’da gündem olan genç futbolcu, farklı yaş gruplarında da giydiği milli takım formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetti. Maç sonrası canlı yayında “Gönlüm Galatasaray'da” diyen Umut'un, Türkiye A Milli ve Fransa A Milli Takım formalarını giyme olasılığı bulunuyor.