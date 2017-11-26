Fenerbahçe’de Soldado şoku!

Fenerbahçe'nin 1-0 galip geldiği Antalya deplasmanında 67.dakikada oyuna giren Soldado 8 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil olan Roberto Soldado sakatlandı ve kenara geldi. Soldado ikinci yarıda oyuna girdikten kısa bir süre sonra yaşadığı sakatlığın ardından 75.dakikada yerini Valbuena’ya bıraktı.

Ters kanada uzun pas atmak isterken sakatlanan Soldado yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak kendisini yere bıraktı.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor’a karşı hat-trick yaparak yıldızlaşan İspanyol golcü, Antalya’da sahada sadece 9 dakika kalabildi.

Rıdvan Dilmen: Soldado`nun kayınvalidesi yoğun bakımdaymış Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ilk yarısı 1-0 sarı lacivertli takımın üstünlüğü ile biten Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku