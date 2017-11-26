Etten duvar aşılamadı

Bir maç var ki takımın bir tanesi gol atmak için, iyi futbol oynamak için taraftarlara iyi bir futbol izletmek için her şeyi yapıyor. Tabii ki bu Beşiktaş. Rakip ise kendi sahasına çekilip 11 kişi defans yaparak bir maç boyunca taktik ve oyun disiplinini çok iyi koruyarak gol yememek için mağlup olmamak için ölümüne mücadele veriyor. Bu da tabii ki Malatyaspor.

Böyle bir maçın berabere sonuçlanmasının nedenlerine bakacak olursak:

1- Biraz Şampiyonlar Ligi havasına girmiş olan Beşiktaş'taki tüm oyuncular maça yeterince motive olamadılar. Zihinsel olarak hazırlanamadılar, tam kapasitelerini ortaya koyamadılar ve bu da sahadaki performanslarını olumsuz etkiledi.

2- Rakip tam kapasiteyle ölümüne sahada savunma anlayışı ortaya koydu. Alan markajı, adam markajı, özellikle iki stoper kademelerde ve bekler ters kademelerde çok başarılıydılar. Rakibe hiç net pozisyon vermediler.

Peki Beşiktaş böyle çok katı defans yapan takımlara karşı ne yapmalı?

a- Kanatları çok iyi kullanmalıydı, özellikle Quaresma performansıyla çok katkı sağlayamadı.

b- Duran topları çok iyi kullanmalıydı. Duran topların çoğu ön direğe atıldığı, Beşiktaş'ta da ön direğe koşan oyuncu olmadığı için yine etkili olunamadı.

c- Merkezden yapılacak ver-kaçlarla özellikle Talisca pozisyon üretip gol atmalıydı. Bu da olmadı. Çünkü Talisca ile Cenk Tosun arasında hiçbir iletişim ve bağlantı yok. Bu da Beşiktaş için ofansif anlamda büyük bir kayıp.

d- Artık tek şans uzaktan atılacak şutlarla, futbolda kör toplar dediğimiz karambolden yakalanacak pozisyonlarla Beşiktaş gol bulabilirdi. Siyah-beyazlıların şans da yanında olmadı. Takımın en iyi şut çeken oyuncuları Talisca, Babel ve Tolgay da Malatya önünde şut atacak pozisyon bulamadılar.

Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu coşkulu futbolu ve camia içerisindeki bütünleşmeyi; başarılı başkanı, başarılı hocası, başarılı taraftarı ve başarılı oyuncularıyla sinerjiye dönüştürüp lige coşkulu bir şekilde tam kapasiteyle yansıtmalı.