Eskişehirspor’dan sıradışı protesto

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde ev sahibi Eskişehir'in oyuncuları başlama vuruşundan sonra kendi sahalarında bir dakika boyunca kümelenerek ve taraftarların alkışlarına karşılık vererek protestoda bulundu.

TFF 1. Lig’de zor günler geçiren kriz içerisindeki Eskişehirspor’da futbolcular, Çaykur Rizespor maçı öncesi sıradışı bir protestoda bulundu. Eskişehir yeni stadında oynanan maçın başlama vuruşundan sonra 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında kümelenen Eskişehirsporlu futbolcular tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.

Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. Bir dakikalık eylem süresince Ç. Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor’un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.

MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 1-1 Çaykur Rizespor TFF 1. Lig'in 13.haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi geçen hafta çoğuluğun sağlanamaması nedeniyle 29 Kasım’a ertelenmişti. Taraftarlar ve futbolcular şu ana kadar kulüp başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Eskişehirspor taraftarları bugünkü maç sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önüne gidip buraya siyah çelenk bırakarak takıma sahip çıkılmamasını protesto etmeyi planlıyorlar.

Eskişehirspor`da futbolcular antrenmana çıkmadı Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için henüz bir başkanı bulunmayan Eskişehirspor, zor günler geçiriyor. Türk futbolunun efsane kulübünde futbolcular, duyarsızlığa dikkat çekmek için antrenmana çıkmadı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, konu ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku