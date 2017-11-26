Eskişehirspor’dan sıradışı protesto
TFF 1. Lig’de zor günler geçiren kriz içerisindeki Eskişehirspor’da futbolcular, Çaykur Rizespor maçı öncesi sıradışı bir protestoda bulundu. Eskişehir yeni stadında oynanan maçın başlama vuruşundan sonra 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında kümelenen Eskişehirsporlu futbolcular tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.
Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. Bir dakikalık eylem süresince Ç. Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor’un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.
Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi geçen hafta çoğuluğun sağlanamaması nedeniyle 29 Kasım’a ertelenmişti. Taraftarlar ve futbolcular şu ana kadar kulüp başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Eskişehirspor taraftarları bugünkü maç sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önüne gidip buraya siyah çelenk bırakarak takıma sahip çıkılmamasını protesto etmeyi planlıyorlar.