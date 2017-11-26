Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor / Canlı anlatım

Ligde henüz deplasman galibiyeti alamayan Trabzonspor, ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.

Süper Lig’in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen ve son 3 haftadan 7 puan çıkaran Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçında ligdeki ilk deplasman galibiyetine uzanmak istiyor. Demir Grup Sivasspor ise Fırtına karşısında alacağı sonuçla Fenerbahçe maçındaki farklı mağlubiyeti taraftarına unutturmayı planlıyor.