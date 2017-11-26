Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor / Canlı anlatım
Ligde henüz deplasman galibiyeti alamayan Trabzonspor, ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.
Süper Lig’in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen ve son 3 haftadan 7 puan çıkaran Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçında ligdeki ilk deplasman galibiyetine uzanmak istiyor. Demir Grup Sivasspor ise Fırtına karşısında alacağı sonuçla Fenerbahçe maçındaki farklı mağlubiyeti taraftarına unutturmayı planlıyor.
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 13:57 | 26.11.2017