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Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor / Canlı anlatım

Ligde henüz deplasman galibiyeti alamayan Trabzonspor, ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.
13:1826 Kasım 2017
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Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor / Canlı anlatım

Süper Lig’in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMISivasspor – Trabzonspor

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen ve son 3 haftadan 7 puan çıkaran Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçında ligdeki ilk deplasman galibiyetine uzanmak istiyor. Demir Grup Sivasspor ise Fırtına karşısında alacağı sonuçla Fenerbahçe maçındaki farklı mağlubiyeti taraftarına unutturmayı planlıyor.

MAÇ KADROSU

Etiketler
Demir Grup Sivasspor sivasspor trabzonspor trabzonspor
Son güncelleme: 13:57 | 26.11.2017
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