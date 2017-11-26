MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 2-1 Atiker Konyaspor | Süper Lig 13. hafta maçı

Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa son dakikada bulduğu golle 2-1 galip geldi.

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayan Kasımpaşa, son dakikada bulduğu golle 2-1 galip gelmeyi başardı kritik bir 3 puanı elde etti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin maçında, 12. dakikada Samuel Eduok attığı golle Kasımpaşa 1-0’lık üstünlüğü sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya beraberliği yakalamak için baskılı başlayan Atiker Konyaspor’da 55. dakikada oyuna giren Amir Hadziahmetovic, bir dakika sonra attığı klas golle skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda iki ekip de yakaladıkları net gol fırsatlarını cömertçe harcarken, 90. dakikada Kasımpaşa’nın savunma oyuncusu Kenneth Omeruo’nun kafa golü ev sahibini 2-1’lik üstünlüğe taşıdı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 18 yaparken, Atiker Konyaspor 11 puanda kaldı. Konyaspor gelecek hafta sahasında Bursaspor’u ağırlarken Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak.