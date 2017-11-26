CANLI ANLATIM | Antalyaspor – Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig 13. hafta

Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle...

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadan zirve takibini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor’u 4-1 yenen ve yeniden yükselişe geçmek isteyen sarı lacivertliler, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor’a konuk oluyor.

Antalya Stadyumu’nda saat 19:30’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beİN Sports 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı ‘Skor’ farkıyla dakika dakika takip edebilirsiniz.

ANTALYA’DA İLK 11’LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Charles, Vainqueur, Deniz, Maicon, Nasri, Eto’oFENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen