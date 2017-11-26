Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI ANLATIM | Antalyaspor – Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig 13. hafta

Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle...
18:1026 Kasım 2017
0
CANLI ANLATIM | Antalyaspor – Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig 13. hafta

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadan zirve takibini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor’u 4-1 yenen ve yeniden yükselişe geçmek isteyen sarı lacivertliler, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor’a konuk oluyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIAntalyaspor – Fenerbahçe

Antalya Stadyumu’nda saat 19:30’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beİN Sports 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı ‘Skor’ farkıyla dakika dakika takip edebilirsiniz.

ANTALYA’DA İLK 11’LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Charles, Vainqueur, Deniz, Maicon, Nasri, Eto’oFENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen

MAÇ BAŞLIYOR

Son güncelleme: 18:28 | 26.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER