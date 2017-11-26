Bursaspor’da Harun Tekin şoku!

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, sakatlığı sebebiyle Karabükspor maçında forma giyemedi.

Süper Lig’in 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Bursaspor’da Harun Tekin şoku yaşandı. Son haftalardaki başarılı performansı ile dikkat çeken ve Karabükspor mücadelesinin kadrosunda yer almayan milli kalecinin dünkü antrenmanda sağ omzundan sakatlandığı öğrenildi.

Başarılı file bekçisinin durumunun yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı bildirildi. Yeşil-beyazlıların Karabükspor’a karşı kalesinde Muhammet Şengezer yer alırken, yedekler arasında ise genç kaleci Ataberk Dadakdeniz bulunuyor. Bursaspor - Kardemir Karabükspor / Canlı anlatım Ligde üst sıraları hedefleyen Bursaspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kardemir Karabükspor'u sahasında konuk ediyor. İlgili Haberi Oku