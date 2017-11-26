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Bursaspor – Kardemir Karabükspor / Canlı anlatım

Ligde üst sıraları hedefleyen Bursaspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kardemir Karabükspor'u sahasında konuk ediyor.
13:2326 Kasım 2017
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Bursaspor – Kardemir Karabükspor / Canlı anlatım

Süper Lig’in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan Bursaspor – Kardemir Karabükspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIBursaspor – Kardemir Karabükspor

Bursaspor son haftalarda yakaladığı yenilmezlik serisini Karabükspor’u mağlup ederek sürdürmek istiyor. Son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Karabük ise rakibini yenerek kötü gidişini bitirmeyi hedefliyor.

MAÇ KADROSU

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