Bursaspor – Kardemir Karabükspor / Canlı anlatım
Ligde üst sıraları hedefleyen Bursaspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kardemir Karabükspor'u sahasında konuk ediyor.
Süper Lig’in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan Bursaspor – Kardemir Karabükspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
Bursaspor son haftalarda yakaladığı yenilmezlik serisini Karabükspor’u mağlup ederek sürdürmek istiyor. Son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Karabük ise rakibini yenerek kötü gidişini bitirmeyi hedefliyor.
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