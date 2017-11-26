Beşiktaş’a Pepe’den iyi haber! Galatasaray derbisinde sahada olacak

Sakatlığı nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe'nin, Galatasaray ile oynanacak derbide sahada olması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe’nin, Galatasaray derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

NTV Spor’un verdiği bilgiye göre; Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kasığındaki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkartılan Portekizli savunmacıdan, Beşiktaş teknik heyetini sevindiren haber geldi.

Yeni Malatyaspor karşısında 2 puan kaybeden ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah beyazlılarda, Pepe’nin tedavisine de başlandı. Yıldız futbolcunun cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Pepe’nin yerine ilk 11’e giren ancak ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Necip Uysal’ın sağ bacak arka adalesinde kanama olduğu ve tedavisinin 1 hafta süreceği belirtildi.

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