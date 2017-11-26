Ataköy’de tenis şöleni: Büyükakçay – Sharapova

15 ay sonra kortlara geri dönen Rus raket Maria Sharapova, Türk tenisinin ilk ve tek WTA şampiyonu Çağla Büyükakçay ile gösteri maçında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki etkinlik 14.00’te, maç 16.45’te başlayacak.

TEB BNP Paribas Tennis Stars etkinliklerinin ikincisi, bugün düzenlenecek. Dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova ile milli sporcumuz Çağla Büyükakçay, gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 14.00'te start alacak. Masha ile Çağla arasındaki maç ise saat 16.45'te başlayacak. Bu müsabaka öncesinde Türk tenisinin genç yıldızları karışık çiftlerde karşılaşacak. Kadınlar dünya sıralamasında 21 hafta 1 numarada kalan ve 5 grand slam, 35 tekler şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, yasaklı maddeler listesinde yer alan ‘meldonyum' kullandığı gerekçesiyle tenisten 2 yıl süreyle men edilmişti.

Maria Sharapova`ya dolandırıcılık suçlaması Ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova hakkında bir konut projesi yüzünden Hindistan polisi tarafından dolandırıcılık ve komplo kurmak suçlarından soruşturma açıldı. Daha önce doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay men cezası alan Rus raketin başı yine derde girdi. İlgili Haberi Oku

Tüm biletler tükendi

Rus tenisçinin bu cezası daha sonra 15 aya indirilmişti. Sharapova, cezasının bitmesinin ardından bu sezon Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olmuştu. İstanbul'da geçen yıl WTA şampiyonluğu yaşayan Çağla Büyükakçay ise 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirmişti. Bugünkü organizasyonun tüm biletlerinin tükendiği belirtildi.