Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Maç öncesi büyük bilmece… Antalya Fener maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ligde toparlanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe bu akşam Antalyaspor'la karşılaşacak. Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Sarı- Lacivertliler 3 maçtır yenemediği rakibini devirip hem ligde seri yakalamak istiyor... İşte Antalya FB maçı detayları...

Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’nin maçı taraftarlarca merak ediliyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında üç puan savaşı verecek işte maçın saati ve kanalı…

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Taraftarların merak ettiği sorunun cevabı şu şekilde; Süper Lig’in 13. haftası kapsamında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi Antalya Stadyumu’nda ağırlayacak. 26 Kasım Pazar günü saat 19.30’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ayrıca skor.sozcu.com.tr’den de canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK BİLMECE

Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, orta saha patlaması yaşıyor. Kocaman, Josef-Mehmet Topal ikilisinden memnun ancak Ozan, Alper ve Mehmet Ekici de 11’i zorluyor. Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe'de iyileşen sakat oyuncular Aykut Kocaman'ı sevindiriyor. Bu hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman, Antalya'ya kalabalık ve bol alternatifli bir kadro götürecek.

Vatan'dan Ali Can'ın haberine göre Alper Potuk ve Mathieu Valbuena’nın iyileşmesiyle orta sahada oyuncu patlaması yaşayan sarı-lacivertlilerin bu bölgesine ciddi bir yığılma oldu. Mehmet Topal ve Josef De Souza’nın Demir Grup Sivas karşılaşmasındaki performansına da geçer not veren teknik heyet, bu haftaki kritik deplasmanda o bölgede rotasyona gitmek istemiyor.Valbuena'nın Antalya karşısında 11’de olması beklenirken bu durumda Aatif’a yeniden kulübe yolu görünecek. Sağda Dirar ve ortada yine Giuliano’nun oynamasına da kesin gözüyle bakılıyor. Kocaman, ön liberoda değişiklik yapmak istemese de Ozan, Alper ve Mehmet Ekici’nin 11’i zorladıkları öğrenildi.

Karşılaşmanın gidişatına göre bu üç oyuncudan en az ikisini ikinci yarıda oyuna sürecek olan Aykut Hoca, kademe hatalarından dolayı pozisyona neden olan Skrtel’i kesip cezasını tamamlayan Neto ile mücadeleye başlayacak.