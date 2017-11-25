Yasin Öztekin: Hiçbir zaman pes etmedim

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Yasin Öztekin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan Yasin Öztekin, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Tolga Ciğerci’nin maç öncesinde sakatlanmasının ardından 11’e alınan Yasin, “Tolga sakatlandı, apar topar maça girmem lazımdı. 13 hafta bekledim, çok çalıştım, hiçbir zaman pes etmedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İlk yarıda da maçı bitirebilirdik, şansları değerlendiremedik. Oynadığım için, gol attığım için, asist yaptığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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