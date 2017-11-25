UEFA’dan Real Madrid’e soruşturma

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında APOEL ile deplasmanda oynadığı maçta Carvajal'in gördüğü sarı kart hakkında soruşturma başlatıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Real Madrid, 2. tur öncesi soruşturma sıkıntısı yaşıyor. APOEL'i 6-0 yendikleri maçın 90. dakikasında Carvajal, sarı kart görerek grubun son maçında cezalı duruma düştü. UEFA ise bu olayı normal bulmadı ve Real'e soruşturma başlattı.

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Etik ve Disiplin Komitesi'nin 15. maddesine göre Carvajal'ın bilerek kart gördüğüne hükmedilirse 2 maç ekstra ceza alacak.