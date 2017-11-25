Tudor maç sonu patladı! ‘6 puan öndeyiz sıfır saygı’

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor kendisi ve takımı için yapılan eleştirilere çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.Igor Tudor, basında çıkan eleştirilere de cevap verirken, çok sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar…

‘1.5 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM!’

”Çok mutluyum çünkü geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra geri dönmemiz, toparlanmamız çok kolay değildi. Takımımda sahada bunu yaptı ve hepsini tebrik ediyorum. Sayılar sizin için önemli ama belki ironi olacak ama bugün 1,5 puan aldığımız için mutluyum. Türkiye’de böyle maçları kazanınca 1.5 puan sayılıyor.”

‘TEPKİ OYUNCUYU GERİ İTEBİLİYOR’

”Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onların bizi desteklemesi çok önemli. Bugün Lato’ya bir tepki vardı. Bazı maçlarda iyi bazı maçlarda kötü oynayabilir ama taraftarımızın destek vermesi gerekiyor. Beni de çok çok üzüyor. Taraftarın oyuncuya tepkisi oyuncuyu daha da geri itebiliyor.”

‘BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANAN ŞAMPİYON OLACAK’

”Beşiktaş maçı o kadar önemli ki kazanan direk şampiyon olacak, maçtan sonra kupası verilecek. Bir anda kahraman ya da rezil ediyorsunuz. Siyah ya da beyaz gibi. Ama biz sinemada değiliz, bu futbol.”

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‘BENİ KÖTÜ HOCA OLARAK YANSITIYORSUNUZ!’

”Benim yerime birçok hoca yazıldı, çizildi. Ama aslında içler acısı bir durum var, siz beni kötü hoca olarak yansıtıyorsunuz. Şu an Galatasaray lider. Ben ne beyazım, ne siyahım. Bir maçta iyi hoca, kötü hoca olmaz. Şu anda Galatasaray birinci. Galatasaray lider. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum, şampiyonluk son 3 maçta belli olacak.”

‘BEŞİKTAŞ’IN 6 PUAN ÖNÜNDEYİZ AMA SIFIR SAYGI…’

”Ayhan Akman mükemmel bir futbol adamı, mükemmel bir kişilik. Böyle şeyler yaparak Ayhan Akman’ı bitirmeye çalışıyorsunuz. ”Başakşehir’in 3, Beşiktaş’ın 6 puan önündeyiz. Ama öyle bir ortam yarattınız ki, bugün kaybetseydim size göre gidiyordum belki de. Sıfır saygı. Ne bana, ne ekibime sıfır saygı.”

‘İLK 5 MAÇTA ŞAMPİYON YAPTINIZ’

”Sahada işimizi yapmamıza izin verin. 10 tane yeni oyuncu aldık. 10 tane Messi getirsek şampiyon mu oluyoruz? İlk 5 maç şampiyon yaptınız. Geçen hafta her şeyi bitirdiniz. Şimdi de karşımda “Evet haklısınız” diyorsunuz.”

‘REZİL BİR TAKIM GİBİ GÖSTERDİNİZ GRUPTAN ÇIKTI’

”Östersunds’u gösterdiniz, gruplardan çıktı. Rezil bir takım gibi gösterdiniz. Onları bilmediğiniz için bu yorumları yaptınız. Bu kadar rezil takım gruptan nasıl çıktı o zaman?”

’20 MAÇ DAHA OLACAK AMA HABER DEĞERİ TAŞIMIYOR’

”Sizin gözünüzde Beşiktaş hayati maç. Şimdi bunu öyle yansıtacaksınız ama 20 maç daha olacak. Tabi bu haber değeri taşımıyor. Başakşehir maçını dikkatli bir şekilde analiz ederseniz, maça baktığınız zaman gerçekten %50-%50’ydi. 5 şut, 5 gol oldu. Ama biz de istediğimiz oyunu oynayamadık. Bugün biraz güçlü bir giriş yaptı. Mutlaka aranızda doğru insanlar da var. Sözlerim diğerlerine…”

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