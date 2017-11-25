Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile hasrete son vermek istiyor

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 220 günlük dış saha galibiyeti özlemine yeni hocası Rıza Çalımbay’la son vermek istiyor. Bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde Sivasspor maçından galibiyetle dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 26 Kasım Pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini yeni hocası Rıza Çalımbay ile gidermek için mücadele edecek. Çalımbay, yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer yeni bir ivme yakaladığı yeni hocasıyla dış sahada yaşadığı 8 maçlık kabusa da son vererek moral bulmak istiyor.

Rakip sahalarda geçtiğimiz sezonla birlikte 220 gündür kazanamayan Trabzonspor, en son galibiyetini 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında elde etti. Söz konusu dönemde Akdeniz temsilcisini 3-0 ile geçen Trabzonspor, bu maçın ardından ligde dış saha galibiyeti elde edemedi. Ersun Yanal’ın takımdan gönderilmesinden sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay, ilk deplasmanda galibiyetini almak için saha kenarında memleketinin takımına karşı taktik savaşı verecek.

8 maçtır dışarıda kazanamıyor

Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 8 maçta 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon dışarıda oynadığı Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarından 1-1’lik skorlarla ayrılan bordo-mavililer, bu sezon ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 2-2’lik, Kayserispor deplasmanında ise golsüz beraberlikle dönerken, Göztepe’ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor’a da 1-0 mağlup oldu. Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür`ün ardından The Guardian`ın listesinde bir Türk daha! The Guardian, 2000 doğumlu futbolcular arasından gelecek vadeden 60 futbolcuyu bir listede derledi. Listeye giren tek Türk oyuncu ise Berke Özer oldu. Daha önce listede Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür de yer almış ve derlemenin öngörüleri büyük oranda doğru çıkmıştı. İlgili Haberi Oku

Kazanırsa bu sezon bir ilk yaşanmış olacak

Trabzonspor, sahasında elde ettiği Osmanlıspor galibiyetinin ardından Sivas'dan 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış olacak ve Rıza Çalımbay ile ilk deplasman galibiyetini alarak hasrete son verecek. Karadeniz ekibi, geride kalan 12. haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 26 gol gördü.

Kart uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda oynanacak olan zorlu Sivasspor maçı öncesi kart uyarısında bulundu. Gereksiz kartlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam saha içinde gereksiz tartışmalardan ve faullerden kaçınılmasını istedi. Sivasspor maçı öncesi, bordo-mavili takımda 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Uğur Demirok, Juraj Kucka, Bero ve Yusuf Yazıcı sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. 3 maçlık cezası Sivasspor ile oynanacak olan maçtan sonra bitecek olan Olcay Şahan da sarı kart sınırında bulunan bir başka oyuncu. Onazi şampiyonluğa inanıyor İlgili Haberi Oku