Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

TFF 1. Lig | Adanaspor 3-2 Gaziantepspor

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, konuğu Gaziantespor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2 mağlup etti.
15:2925 Kasım 2017
0
TFF 1. Lig | Adanaspor 3-2 Gaziantepspor

TFF 1’inci Lig’in 13’üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, kendi sahasında Gaziantepspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. 15’inci dakikada Bekir’in ceza sahası içine gönderdiği topla bulaşan Magaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 21’inci dakikada Oktay’ın pasıyla ceza sahasına giren Gökhan Çamur, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 27’nci dakikada sol kanatta ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Abdülaziz’in şutunda kaleci topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

43’üncü dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Koman, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-1. 48’inci dakikada İlker’in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Harun, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

59’uncu dakikada Bahattin’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direkten döndü. 69’uncu dakikada topla ceza sahasına giren Mehmet Sait’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 72’nci dakikada ceza sahası dışından Sercan’ın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı. 24 Kasım 2017 MAÇ SONUCU | Manisaspor: 2 -1 Adana Demirspor | TFF 1. 13. hafta mücadelesi TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Manisaspor'a konuk olan Adana Demirspor, deplasmanda 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

76’ncı dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Harun’un vuruşunda top yandan auta çıktı. 77’nci dakikada Gökhan Süzen’in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yakup’un kafayla vuruşunda top üstten auta gitti. 82’nci dakikada ceza sahası içinde Sercan’ın ortasına iyi yükselen Yakup’un kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

90’ıncı dakikada ceza sahası içinde kazanılan çift vuruşta Yener Arıca, topu az farkla auta gönderdi. 90+2’nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bahattin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2. Karşılaşma Adanaspor’un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Sezgin Çınar, Vural Gül

ADANASPOR: İrfan – Gökhan Süzen, Abdulaziz, Magaye (Dk.25 Yener Arıca), Oğuz Han (Dk.54. Sercan Kaya), Onur, Freitas, Ignacio, Koman, Bekir (Dk.67 Yakup), Bahattin

GAZİANTEPSPOR: Selçuk – Şenol, Serhan (Dk.45 Mehmet Sait), Zeki, İlker, Oktay (Dk.90+3 Hüseyin Polat), Müslüm, Gökhan Çamur, Yusuf (Dk.66 Mustafa Emirhan), Mustafa, Harun

GOLLER: Dk.43 Koman, Dk.82 Yakup, Dk.90+2 Bahattin (Adanaspor), Dk.21 Gökhan Çamur, Dk.48 Harun, (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Freitas, Gökhan Süzen, (Adanaspor), Müslüm, Selçuk, Zeki (Gaziantepspor)

Etiketler
adanaspor Gaziantepspor tff 1.lig
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER